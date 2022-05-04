الامطار عائدة في هذا الموعد

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، نشهد نشاط في سرعة الرياح خاصة شمال وجنوب البلاد والتي تتجاوز ال 70 كلم/س خاصة شمالا، واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد ليل الخميس الجمعة والتي تكون شاملة واحتمال حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا ويتجه نحو الشرق بحيث تزداد فعاليته مساء الخميس و صباح الجمعة ويؤدي الى طقس ماطر.



الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة التي تؤدي الى تشكل ضباب كثيف بدءا من مستويات منخفضة وبالتالي سوء في الرؤية أحيانا، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما نشهد نشاط في سرعة الرياح خاصة شمال وجنوب البلاد والتي تتجاوز ال 70 كلم/س خاصة شمالا، واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد ليل الخميس الجمعة والتي تكون شاملة واحتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة:غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا في الفترة الصباحية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء.

السبت:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها لهذا الشهر.