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إليكم طقس الأيام المقبلة

4
MAY
2022
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يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل الحرارة، ويستمر في الايام المقبلة.

 

ومن المتوقع حصول بعض التقلبات الجوية التي تؤدي الى احتمال تساقط بعض الامطار المحلية خصوصا يوم الجمعة.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١١ و ٢٠ درجات
- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا ومغبر واحتمال خفيف لبعض الزخات المطرية الموحلة بعد الظهر
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
- الرؤية متوسط
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس معتدل وغائم جزئياً مع احتمال خفيف لزخات مطر محلي خاصة بعد الظهر والمساء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الجمعة: طقس معتدل وغائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية خاصة صباحا وثلوج خفيفة على ٢١٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

 

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