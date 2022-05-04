إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: تيار المستقبل يصرّ على مقاطعة الانتخابات

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الأنباء الكويتية: حدد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، في خطبة عيد الفطر، "مسار اهل السنة إزاء الاستحقاق الانتخابي"، محذرا من خطورة الامتناع عن المشاركة، استجابة لموقف سعد الحريري، باعتبار ان الانتخابات هي الفرصة المتاحة لتحقيق التغيير.

وخلافا للمتوقع، فقد جاء رد تيار المستقبل، عبر منسق الاعلام عبد السلام موسى، معتبرا ان المشاركة بالانتخابات ستؤدي الى تأمين غطاء شرعي ل‍حزب الله يبحث عنه في صناديق الاقتراع، لكن عضو منسقية تيار المستقبل في البقاع الأوسط الاستاذة الجامعية عائشة شكر رفضت منطق منسق التيار، بإعلانها الاستقالة من مهامها، لقناعتها بأن المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا تخدم الوطن، وان الانكفاء الذي اعلن عنه رئيس التيار سعد الحريري في خضم معركة سياسية وجودية يهدد مستقبل لبنان، وهذا ما أرفضه.