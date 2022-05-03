فادي أبو رحال: علاقتي مع الوزير باسيل ممتازة ومستحيل أن أترك التكتل لأي ظرف

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قال المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا فادي أبو رحال في حديث عبر ال OTV إنّ "علاقتي مع الوزير جبران باسيل ممتازة ولديه ثقة فيّ وذلك شعور متبادل والأهم في هذا الترشيح هو رغبة بالوجوه الجديدة وجذب غير الحزبين ايضاً فهم جزء من عملية الخلاص للبنان."

وأكمل "مستحيل أن أترك التكتل لاي ظرف سياسي أو غير سياسي، نناقش في الداخل اي اختلاف وهذه الديمقراطية ولكن متى دخلت لن اخرج وتحديداً انني ادخله في هذه الظروف الصعبة وانا مدرك لكل الصعاب."

وفي الحديث قال: "اذا اعتبر البعض ان عهد الرئيس ميشال عون في نهايته هو مخطىء! فهو ليس كالعهود السابقة فميشال عون نهج وفكر ونضال وفي الفترة المقبلة سيستمر ويتمدد."

وسأل "لماذا المساعدات للنازحين السوريين لا تعطى لهم وهم في سوريا؟ صدفة او هناك تحضير لامر ما من قوى خارجية ومنها الضغط في نهاية المطاف على سلاح المقاومة؟"

وفي الختام قال: لاقالة رياض سلامة وهو طبعاً مسؤول وان يُقال انه ينفذ سياسة الحكومة وبالتالي غير مسؤول ،فكيف يقبل على ضميره ان ينفذ قرارات تهدر بالمال العام والمودعين بدل الاستقالة؟"



