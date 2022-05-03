بعد عودته الى لبنان... بيان من عائلة خياط!

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أعلنت عائلة الدكتور ريشار الخراط، اليوم الثلاثاء، عن "عودة الخراط إلى لبنان".



وشكرت العائلة في بيان صدر عن العائلة، "رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق عمله ووزارة الخارجية وسفارة لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة، وحضرة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على كافة الجهود التي بذلوها لإعادة إبنها إلى وطنه وعائلته ومرضاه وأحبائه، والاهتمام الذي لمسته من حضرة النقيب شرف ابو شرف وأعضاء النقابة، كما تخص بالشكر الشخصيات الدينية والسياسية التي تضامنت معها".



وقال البيان، "كما يهم العائلة أن تشكر كل ما وقف بجانبها خلال الفترة الماضية وكافة المحبين من مختلف الإنتماءات وكل من تعاطف مع ابنها من إعلاميين ، والاهتمام وتفاعل الرأي العام مع قضيته".

وختم البيان، "في الأخير توجه العائلة كل الشكر لفريق العمل القانوني ، ونخص بالذكر المحامين الأساتذة مارك مدكور وجويل الشكر وسيلين عطا الله ، والمحاميين الإماراتيين الأستاذين علي مصبّح وحبيب الحسني لتفانيهم وبذلهم كافة الجهود اللازمة لإيصال قضية ابنها إلى خواتيمها السعيدة".