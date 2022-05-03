بالصّور- باسيل من بيروت ٢: إدخال المال السياسي إلى المجتمع جريمة.." إدكار طرابلسي نائب جدي وشغّيل" (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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بيروت التانية

المكان دليل على الوضع السياسي.

عالجنا التمثيل وتحسّن، إذا كان إدكار والإستاذ نزيه نجم لهم تمثيلهم المحترم ورأيهم المحترم.

أرى الحلّ على أكتافهم والهواجس في عيونكم والأسئلة على ألسنتكم.

أهم الهواجس لأهل بيروت الثانية كما عبروا عنها عبر الهاتف للنائب ادكار طرابلسي

1. الحالة الاقتصادية وفقدان جنى العمر في البنوك. هل تُسترد اموال الناس؟

من قدم قانون إستعادة الأموال المنهوبة؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

من قدم قانون إستعادة الأموال المحولة؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

من قدم قانون الكابيتال كونترول؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

من قدم قانون كشف الحسابات والأملاك؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

من قدم قانون المحكمة المالية؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

من عمل على مشروع التحقيق الجنائي؟ نحنا قدمنا. مين منع الإقرار؟ هني

2. الصعوبات الاجتماعية المتأتية عن الانهيار المالي. الموضوع الاخطر: فاتورة الطبابة والمستشفيات، وفاتورة التعليم، إنهيار القدرة الشرائية وإنعدام قيمة المعاشات. مين قال للبنانيين ما بتجوز السلسلة بال 2019؟ مين قال للبنانيين لازم ننزل نسبة مئوية من المعاشات؟

3. انفجار بيروت خاصة في ظل عدم دفع بلدية بيروت والحكومة لاعادة الترميم وعدم وجود خطة واضحة لاعادة الاعمار.

قدمنا مشروع لإعادة الإعمار مع فكرة تقسيم بيروت لمناطق.

دفع شركات التأمين لمتوجباتها

وحدها رئاسة الجمهورية وقفت الى جانب الناس. (النائبان طرابلسي وصحناوي وقفا مع المئات على حسب مقدرتهم). لكن تبقى الحاجة لمشروع انقاذي كبير للمرفأ ولمحيطه.

الناس يريدون الحقيقة بانفجار المرفأ، نحنا لي دفعنا الثمن!

ثمن المقايضة، ثمن بدري ضاهر.

في أربع طبقات من التحقيق والمطالبة بصدور القرار الظنّي.

4. النزوح السوري وأثره الاقتصادي الاجتماعي الامني. متى يعودون الى سوريا الآمنة؟ هل هناك خطة لتوطينهم؟

من رفع الصوت سنة 2011؟ مين عمل خطة نزوح؟ مين تقاتل مع المجتمع الدولي؟

5. الدفع الانتخابي. الرشوة الانتخابية وصلت لأعلى حَدّ في بيروت. ٣٥٠$ او ٥٠٠$ للصوت الواحد. معاشات شهرية وخدمات طبية واعاشات تعرض على الناخبين.

يسألنا البعض: ليش غيركم بيدفع وانتو لا تدفعون؟ لأن معهم ونحنا ما معنا، لأن مشروعهم مالي أما مشروعنا وطني، لأن عم يستغلوا حاجة الناس ويستثمروا بأصواتهم، نحنا منستثمر بالإنسان الحرّ لبناء وطن. القصة لها ابعاد اخلاقية ووطنية واستغلال لضعف الناس. ماذا تنتظر بيروت من الذي يحاول شراء اصوات ناسها؟

6. موضوع الاحباط والزعل من الحالة التي وصل اليها البلد في "عهدنا" او في "عهد العماد عون". البعض متردد او معتكف لكونه خاب أمله، تيكسروا التيار كسروا لبنان والناس، ولكن الغضب والإنتقام من يللي سبّب هل شي. ضرورة الشرح لهم عن اخطار المؤامرة الدولية على البلد وكون الانهيار سببه ٣ عقود من السياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد الضارب.

7. التحالف مع مكونات سياسية لم تساعدنا ويعتبرها التياريون وقفت ضد العهد. عدد من التياريين، ولو محدود، خرج للدعوة على الفايسبوك لعدم التصويت طالما نحن على لائحة واحدة مع حركة امل.

الجواب: هؤلاء لا يخسّرون مرشح امل ولا يعاقبونها بل يعاقبون التيار ومرشحه، مرشح أمل رح يطلع هيك هيك، ما تعاقبوا مرشح التيّار.

منأكد إنو المسيحيين بهل دايرة هم خميرة العيش اللبناني المشترك، فلنحافظ لهم على صحة تمثيلهم، ما تتخيلوا لشو إتعرضت للحفاظ على هل مقعد، عناك مؤامرة لإنتزاعه منا... كلّنا بدنا نحافظ عليه.

المرفوض هو ما يقوم به البعض من محاولة شراء الأصوات وكأن أصوات المسييحيين سلعة للبيع. هؤلاء أصحاب كرامة وعزّة نفس وأصواتهم أغلى من كل أموالكم.

بيروت كمدينة وعاصمة ما فيها أولى وثانية، بيروت عاصمة واحدة موحّدة لكل لبنان، وبالنسبة إلنا أبناء ميناء الحصن والمزرعة والحمرا وراس بيروت والمصيطبة مثل أبناء الأشرفية والمدّور والرميل والصيفي.

بالإنتخابات بيروت أولى وثانية بس بالمحبة دايمّا أولى، وبالإنماء منريد تكون بيروت موزّعة عدة دوائر تحت سقف رئيس مجلس بلدي واحد، ولكن الإستقلالية الإدارية واللامركزية المالية بتساهم بتحقيق التوازن الإنمائي بين مناطق العاصمة.

ونحنا ما عنّا نائب فئة أولى ونائب فئة ثانية، بالعكس أثبت إدكار طرابلسي إنه من النواب الفئة الأولى بالبرلمان.

ما ثبت أن مذهبية الوزارات والنواب والمدراء العامين، وخاصةً المسيحيين، لا قيمة لها. شو يعني شخصيات بكفاءات معيّنة، ما بيقدروا يتبوؤا مراكز معيّنة؟ شو يعني أساساً تسمية أقليات؟ وشو يعني الأقليات أو العلويين، الدروز أو الكاثوليك، ما بيقدروا ياخدوا وزارات معيّنة مثل السيادية؟ أو حتى إذا دخلوا على الحكومة ما بيطلع لهم وزارات أساسية؟ بتعرفوا ليش إدكار القسيس كان من الفئة الأولى للنواب؟ لأن إستلم ملف وتابعه وإشتغل عليه وصار من إختصاصه ومرجع فيه وهو التربية، حتّى لما منختلف نحنا وياه بأفكار معينة، وبتعرفوه عنيد، كان عنده منطقه وفكره وشغله، وحقيقةً فرض حاله معادلة صعبة بالملف التربوي بالبلد!

هيدا الى جانب ملفات ثانية مهمّة بمتابعتها وفوق المتابعات الخاصة والخدمات الفردية بملف التعليم والطبابة والتوظيف والمؤتمرات التي يعقدها. بإختصار القسيس طرابلسي هو نائب جدّي وشغيل، ولن تجدوا أفضل منه، أنا أدعوكم جميعًا للتصويت له، هيدا إسم بتشوفوا حالكن فيه، وأنا أدعوا كل صديق أو مناصر أو مؤيد للتيّار أو ملتزم بالتيّار للإلتزام بالتصزيت له، وهيدا واجب حزبي لا يمكن النكث به.