بخاري: السعودية حريصة على أمن لبنان واستقراره

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شدّد السّفير السّعودي في لبنان،وليد بخاري، على أنّ"السعودية حريصة كلّ الحرص على أمن لبنان واستقراره، وتحقيق السّلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافّة، وستظلّ يدها ممدودة للسّلام".



ولفت،خلال حفل اختتام مسابقة جائزة "القرآن الكريم" في السّفارة السّعوديّة في اليرزة، إلى أنّ "السّعوديّة تعلن دائمًا وقوفها وتضمانها مع الشعب اللّبناني الشّقيق، الصّامد بوجه كلّ الأزمات، وتؤكّد رفضها التّام لممارسات القوى الظّلاميّة المعطّلة للحياة السّياسيّة والاستقرار في لبنان".



وأكّد بخاري،"وقوفنا مع عروبة لبنان وحضوره العربي، ونأمل أن يستعيد تألّقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "دستورنا في السّعوديّة هو القرآن الكريم والسنّة النبويّة، ومنهجنا هو الاعتدال والوسطيّة، وتعزيز قيم التّسامح والتّعايش بين الشّعوب".