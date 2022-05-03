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قرار لمدير عام ادارة المناقصات حول فض عروض...ماذا جاء فيه؟

3
MAY
2022
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أصدر المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، مذكرة تأجيل فض عروض، جاء فيها:

"بالنظر إلى مصادفة يوم الاربعاء الواقع في 4/5/2022 يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر، وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض في هذا اليوم، لذلك، يمدد موعد استقبال العروض للجلسات المحددة إلى يوم الخميس الواقع في 5/5/2022 حتى الساعة الثانية عشرة منه، على أن تؤجل مواعيد جلسات فض العروض لذات الجلسات إلى يوم الجمعة الواقع في 6/5/2022، لتصبح على الشكل التالي:
- الساعة التاسعة: مناقصة تلزيم تأمين تشغيل وصيانة الأنظمة والمعدات في مبنى قصر الأونيسكو والمبنى الملحق به عند الساعة التاسعة.
- الساعة التاسعة والنصف: مناقصة تلزيم أعمال النظافة وتنظيم مواقف السيارات في مبنى قصر الأونيسكو والمبنى الملحق به.
- الساعة العاشرة: مناقصة تلزيم صيانة خزائن الأرشيف الثابتة والمتحركة لزوم وزارة المالية" .

 

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