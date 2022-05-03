living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصناعة ثمن قرار العراق إعادة السماح بإعادة استيراد مواد غذائية كان فارضا الحظر عليها

3
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ثمن وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار العراق إعادة السماح بإعادة استيراد مواد غذائية كان فارضا الحظر عليها.

واعتبر أن هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، علامة للجودة، وأثبتت قدراتها التسويقية في أسواق عالمية ذات متطلبات عالية من الشروط والمعايير والمواصفات.

القرار العراقي

وكان بوشكيان تبلغ من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية القرار “برفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية المذكورة أدناه بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 72 لسنة 2022، واعادة النظر بشأن حظر المواد أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الازمة، علما أن هذا القرار ينفذ من تاريخ 15/3/2022.

والمواد الغذائية المشمولة برفع الحظر هي: مشروب البيرة، المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، الألبان المبسترة (شنينة ورائب)، الشيبس بنوعية المصنوع من الذرة والبطاطا، الأيس كريم، ملح الطعام، الشعيرية والمعكرونة، بيض المائدة، والدجاج الحي والمجزر الكامل C.O.S.O.C.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout