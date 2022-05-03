وزير الصناعة ثمن قرار العراق إعادة السماح بإعادة استيراد مواد غذائية كان فارضا الحظر عليها

A + A -

ثمن وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار العراق إعادة السماح بإعادة استيراد مواد غذائية كان فارضا الحظر عليها.

واعتبر أن هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، علامة للجودة، وأثبتت قدراتها التسويقية في أسواق عالمية ذات متطلبات عالية من الشروط والمعايير والمواصفات.

القرار العراقي

وكان بوشكيان تبلغ من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية القرار “برفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية المذكورة أدناه بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 72 لسنة 2022، واعادة النظر بشأن حظر المواد أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الازمة، علما أن هذا القرار ينفذ من تاريخ 15/3/2022.

والمواد الغذائية المشمولة برفع الحظر هي: مشروب البيرة، المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، الألبان المبسترة (شنينة ورائب)، الشيبس بنوعية المصنوع من الذرة والبطاطا، الأيس كريم، ملح الطعام، الشعيرية والمعكرونة، بيض المائدة، والدجاج الحي والمجزر الكامل C.O.S.O.C.