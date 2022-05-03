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تهنئة من وزير الشباب والرياضة لنقيب محرري الصحافة

3
MAY
2022
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اتصل وزير الرياضة والشباب الدكتور جورج كلاس بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اليوم ، مهنئا باليوم العالمي لحرية الصحافة، ومعايدا الصحافة اللبنانية والصحافيين والاعلاميين بعيد شهداء الصحافة في السادس من أيار. وطلب كلاس من القصيفي نقل تحياته إلى أعضاء مجلس النقابة واعضاء النقابة، والى كل الصحافيين والإعلاميين في لبنان، وتقديره لدورهم الطليعي في خدمة لبنان، والحقيقة، وصون حرية الرأي والفكر والكتابة والتعبير.
 
القصيفي شكر الوزير جورج كلاس  لالتفاتته، ونوه إلى التصريح الذي أدلى به ، وحدد فيه بحرفية ومسؤولية دور الصحافيين والاعلاميين في لبنان . وهو تضمن إشارات ومعلومات دقيقة حول ماهية المهنة وتصنيف العاملين فيها، ولا عجب في ذلك، لأنه ابن المهنة والخبير في شؤونها وهو العميد والمدير والأستاذ السابق في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.وعلى يده وفي عهده بالكلية تخرج العديد من الزميلات والزملاء الذين تفخر بهم الصحافة اللبنانية والعربية.
      
ودعا نقيب المحررين الوزير كلاس إلى مشاركة الصحافيين والاعلاميين وقفتهم  يوم الجمعة في السادس من أيار أمام تمثال الشهداء في ساحة البرج تخليدا لذكرى شهداء الصحافة اللبنانية.
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