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ميقاتي عبر "تلفزيون لبنان"

3
MAY
2022
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يطل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقابلة مع الإعلامي وليد عبود، التاسعة الا ربعا ليل غد الأربعاء عبر شاشة "تلفزيون لبنان"، في أول حلقة من برنامج "مع وليد عبود" الذي سيعرض كل أربعاء.

تتخلل الحلقة إطلالة خاصة لوزير الإعلام زياد المكاري، الذي سيكشف النقاب عن مفاجأة بخصوص تلفزيون لبنان، من شأنها أن تنقل التلفزيون من مساره الحالي إلى خط صعودي.

وستتطرق الحلقة مع رئيس الحكومة إلى ملفات الساعة، بدءا من عودة لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومدى قدرة لبنان المأزوم اقتصاديا على تجاوز أزمة الثقة بينه وبين صندوق النقد الدولي، وأثر ترسيم الحدود في العلاقة المتوازنة بينهما على الأداء الحكومي، أضف إلى جدلية ترسيم الحدود البحرية العالقة في شباك الخطين 23 و29، وصولا إلى غرق زورق طرابلس وإغراق تحقيقات انفجار المرفأ، ونيابيات 2022 التي يقف لبنان على بعد أيام عنها.

البرنامج هو نقطة التحول الأولى على شاشة تلفزيون، وثمرة جهد استثنائي بذل ما بين وزير الإعلام والمديرة العامة لتلفزيون لبنان فيفيان لبس، لإعادة شاشة تلفزيون لبنان إلى ألقها السابق.

 

 

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