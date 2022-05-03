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نقابة المستشفيات تستنكر

3
MAY
2022
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استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الإعتداء “الخطير” على الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى البتول في بعلبك – الهرمل، مناشدة الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الحماية المشددة والقانونية للعاملين في المستشفيات وتنفيذ القانون رقم 276 الذي أقره مجلس النواب ووقعّه رئيس الجمهورية.

 

وكان قسم العناية في مستشفى البتول تعرّض يوم الاثنين 2 ايار لعملية خلع الباب وتكسير محتوى مكتب التمريض، وقد ترافق ذلك مع هجوم على الكادر التمريضي وعنصر الأمن معاً بواسطة المقصّ من قبل المدعو أ. ن من حوش السيد علي الجنطلية، وذلك بعد وفاة طبيعية لمريض سرطان كان في العناية وهو ابن عمه، بحسب بيان النقابة.

 

وحاول اهل المريض إخراجه من القسم فيما توّعد المعتدي بإحضار السلاح مجدداً والهجوم على المستشفى، وتواصلت إدارة المستشفى مع كل من عناصر الدرك والحماية، كما تم تكليف المستشارة القانونية متابعة هذا الإعتداء لدى القضاء المختص.

 

ودعت نقابة المستشفيات الى إنزال العقوبات اللازمة بحق المعتدين على الصروح الإستشفائية والعاملين فيها، نظراً للإضرارالجسيمة المعنوية والمادية التي يتسببّون بها.

 

وأعلنت وقوفها الى جانب مستشفى البتول الذي يوّفر الخدمات لأهل المنطقة في هذه المرحلة الصعبة، مع دعمها الكامل لإدارته

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