إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة ادارية حملت الرقم 10/2022، أعلن فيها اقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة عيد الفطر، وجاء فيها: "استنادا للمرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، ولمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط".