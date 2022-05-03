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بعملية خاطفة.. الرأس المدبر لشبكة ترويج مخدرات ضمن المتن وكسروان في قبضة قوى الامن

3
MAY
2022
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أوقفت عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، الرأس المدبّر لشبكة ترويج مخدرات تنشط في مناطق قضائي المتن وكسروان ويُدعى: س. أ. ي. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين، ومسلّح بشكلٍ دائم، ومطلوب للقضاء بجرم تهريب قاتل الفتاة تاتيانا واكيم.

ومن خلال المتابعة، كانت إحدى دوريات الشّعبة رصدته في محلّة الشيفروليه، على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع "جيب شيروكي" لون أسود، حيث عملت على توقيفه، وبرفقته: ص. خ. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبنانية)، وضُبط بحوزة الأول مسدس حربي ومبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله تم ضبط مبالغ مالية وميزان إلكتروني حسّاس وأدوات وعلب بلاستيكية تُستخدم في توضيب المخدّرات و/400/ غرام من مادّة الكوكايين وعدد من المظاريف التي تحتوي مادّة الكوكايين، جاهزة للترويج.

وبالتحقيق معهما، اعترف (س. ي.) بتجارة المخدّرات منذ قرابة خمس سنوات، وأن المروج الذي أوقف سابقاً يعمل لحسابه بالإضافة إلى العديد من المروجين الذين ينشطون في عدّة مناطق من قضائي المتن وكسروان.

واعترف أنه ينقل المخدّرات من البقاع الى بلّونة، حيث يقوم بتوضيبها وتوزيعها على المروجين. واعترفت السيّدة بتعاطي المخدّرات.

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