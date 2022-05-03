إنتشال جثة اب وإبنته من نهر داريا

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انتشلت فرق من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، ومن المراكز البرية المجاورة، في تمام الساعة 7:15 من صباح اليوم الفتاة التي أبلغ عن سقوطها أمس ووالدها، وهما من النازحين السوريين، في نهر داريا/زغرتا, وذلك بعد أن شاهد ذويها الجثة على ضفاف النهر.

وقد كانت عمليات البحث عن الفتاة ووالدها قد انطلقت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين واجريت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من موقع الحادثة وصولاً إلى نهر ابو علي في طرابلس.

ويعمل العناصر في هذه الاثناء على نقل الجثتين إلى المستشفى الحكومي عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.