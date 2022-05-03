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جمعية عمومية لهيئة قضاء بعبدا

3
MAY
2022
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أقامت هيئة قضاء بعبدا في التيّار الوطنيّ الحرّ الجمعيّة العموميّة الأولى في ٣٠ نيسان ٢٠٢٢ في سينما غالاكسي بحضور  النائب آلان عون، النائب السابق الدكتور ناجي غريوس، نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإداريّة السيّدة مارتين نجم كتيلي، أعضاء مجلس القضاء، مسؤول قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت الثانية، هيئة قضاء بعبدا، الهيئات المحليّة في القضاء وبعض المحازبين. افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم وقف الجميع دقيقة صمت عن روح الرفاق في التيّار الذين سبقونا إلى الحياة الأبديّة.
 
ومن ثمّ قدّم أمين السرّ في هيئة القضاء السيّد فادي نصر تقرير لجنة أمانة السرّ أمّا التقرير المالي فقد قدّمه أمين صندوق الهيئة السيّد إيلي خوري ومن ثم كانت كلمة لمسؤول الماكينة الإنتخابيّة في القضاء السيّد وسام أبو مراد شرح فيها سير العمليّة الانتخابيّة. بعدها ألقى كلمة منسّق القضاء السيّد وليد المدوّر ومن ثم كانت كلمة للدكتور ناجي غريوس وكلمة لمرشّح دائرة بعبدا المهندس آلان عون.
 
ثم قدّمت هيئة قضاء بعبدا درع تكريمي لنائب رئيس التيّار للشؤون الإداريّة السيّدة مارتين نجم كتيلي عربون محبّة وتقدير لجهودها وعطاءاتها في التيّار وهي بدورها شكرت هيئة قضاء بعبدا بقيادة المنسّق وليد المدوّر.
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