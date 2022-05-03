إنتخابات 2022- الديار: السنيورة مأزوم

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت معلومات الديار من اوساط سنية بارزة ان ضغوطات هائلة تمارس على الحريري خارجية وداخلية، لتبديل "المود السني " الذي لا يزال يميل حتى اللحظة لعدم التصويت بالعملية الانتخابية او لتصويت بنسبة متدنئة.

وتضيف الاوساط : واضح ان البعض مأزوم سنيا ومدرك تماما انه لن يضمن ولو حاصلا غامزة من قناة الرئيس فؤاد السنيورة، ومن يدعمه ، وبالتالي تكمل الاوساط بان المحاولات لا تزال جارية من قبل مرجعيات سنية بدفع خليجي سعودي لاستخدام الورقة الاخيرة والمتمثلة بالضغط على الرئيس الحريري لاصدار اما بيان واما الخروج بموقف يدعو لكثافة المشاركة باستحقاق 15 ايار.