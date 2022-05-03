A + A -

أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال هجوم بالرشاشات والقذائف، استهدف أحد نقاطها بريف دير الزور الشمالي.





ونقلت "سانا" عن مصادر محلية: "استهدف هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون نقطة عسكرية تابعة لعناصر قسد في قرية السجر شمال دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة".

ولفتت المصادر إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف قسد خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المنطقة، حيث شارك فيه نحو 20 مسلحا استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.

وقتل أول من أمس الأحد عدد من مسلحي "قسد" وأصيب آخرون إثر هجمات بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة لهم بريف الرقة.