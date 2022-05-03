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الشرق الأوسط السعودية: سوريا تفرج عن 60 "معتقلاً" بعد عفو رئاسي

3
MAY
2022
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الشرق الأوسط: بيروت-

أفرجت السلطات السورية منذ أول من أمس (الأحد) عن أكثر من 60 "معتقلاً" من سجونها، ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم الإرهاب منذ بدء "النزاع" في البلاد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».


وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو (أيار) الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة؛ إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم الإرهاب كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.


ويقضي المرسوم الجديد «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل 30 أبريل (نيسان) عام 2022: «عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب».


وأفاد «المرصد السوري» اليوم بـ«خروج أكثر من 60 معتقلاً منذ الأحد وحتى اللحظة، من مختلف المناطق السورية.


ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق «المرصد»، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين».

الشرق الأوسط
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