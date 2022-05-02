living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طارق خيرالله: لا يمكننا تحميل كل ما حصل في البلد للعهد

2
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد المرشّح عن المقعد الأرثوذكسيّ، في دائرة الشوف - عاليه، طارق خيرالله عبر موقع LebanonOn ضمن برنامج "انتخابات اون" مع الاعلامية لارا الهاشم أنّه ليس "مرشحًا حزبيًّا" وقانون الانتخابات يحكمهم بأن يكونوا جزءًا من إحدى اللوائح.
وقال: "القوات اللبنانية لا تشكّل لوائح في دائرة الشوف عاليه بل الحزب الاشتراكي يترك لها مقعدا في عاليه وآخر في الشوف. وأنا مرشّح مستقلّ على لائحة التيار وارسلان ووهاب وأعتبرها أقوى لائحة"، معتبرا أنّ "حملة حزب القوات اللبنانية مستفزة بتكاليفها وهو لم يخف تمويله من الخارج وهذا هو الارتهان بحد ذاته."
كذلك، شدّد على أنّه "يتفق مع التيار الوطنيّ الحر في الكثير من الخطوط العريضة منها اللامركزية الادارية والدولة المدنية واذا نجحت في الانتخابات سأكون من ضمن كتلة التيار".
وأضاف: "هناك 2000 مقترع شيعيّ في دائرة الشوف عاليه تقريبًا وبالتالي اعتبار أنّ لائحتنا هي لائحة حزب الله هو غير صحيح لأنه لن يؤثّر على النتائج"، مشيرا الى أنّ "حظوظ "لائحة الجبل" بين 5 و6 حواصل والمعركة هي على المقعد الارذوكسيّ".
أمّا عن العلاقات الدبلوماسيّة، فعلّق: "السياسات الخارجية لأيّ دولة تحدّدها مصلحتها الداخلية وهناك العديد من الملفات التي يجب أن نحلّها مع الطرف السوري ولتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والجوار".
وتابع: "نرحّب بعودة سفراء الدول الخليج ولا يمكنني أن أنسى فضل الامارات التي ساعدتني في تحقيق ذاتي."
وأضاف: "الطرح الذي اقدمه هو طرح عملي بعيد عن الكلام البيزنطي والطائفي الذي اعتاد اللبناني على سماعه. المصارف "غشّت الناس" والمركزي أخطأ في هندساته المالية فيما أهدرت الدولة كل الأموال."

وختم: "الورقة البيضاء في ظل القانون الانتخابي الحالي تضرّ ولا تنفع وكل صوت له تأثيره. فلا يمكننا تحميل كل ما حصل في البلد للعهد ومسؤوليته نسبية. المعركة على المقعد الارثوذكسي مع القوات اللبنانية "على المنخار". فحان الوقت للخروج من منطق المحاصصة والنكايات السياسية وتسجيل النقاط."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout