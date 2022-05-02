باسيل يجول في البقاع بيوم واحد فيما جعجع قابع في معراب بعيدا عن الناس

A + A -

يوم بقاعي حافل للتيار الوطني الحر استهله رئيسه جبران باسيل بلقاء مع التياريين والمناصرين في البقاع الشمالي جرى في بلدة القاع، ومن ثم في منطقة البقاع الغربي وراشيا وصولاً الى مدينة زحلة. وكان لباسيل في كل لقاء كلمة أتى فيها التالي:

في بعلبك _ الهرمل:

بين بعلبك والهرمل بيتعب التاريخ من تراكم الحضارات، وبيغار الحاضر من عظمة الماضي الأمل كبير بمستقبل منطقة ممتدة بالسهل ومحصّنة ويبقى بجبلين بيفيض من قلبهن نهرين العاصي والليطاني، أساس الحياة بها الأرض.

بس ما تحققت التنمية يلّي بتستحقها هالمنطقة! بعلبك الهرمل عم تدفع ثمن قِصِر النظر لنظام كبّل المناطق بدل ما يحرر الطاقات البشرّية فيها،

بعلبك الهرمل بتملك قدرات ومقومات كبيرة بتخليها تكون من أقوى المناطق إقتصادياً، إذا توفرت الإرادة.

أولاً هَـ المنطقة بتملك الشمس يللي قادرة تزّود لبنان بالطاقة الكهربائية، وبتملك المياه يللي خلّت البقاع يكون بيوم من الإيام إهراءات روما، بتملك تنوع طبيعي بين السلسلتين الشرقية والغربية وبتملك آثار ما بتتقدّر وقادرة تكون مركز اساسي للسياحة البيئية والأثرية.

الإنتخابات النيابية مناسبة للتفكير بمستقبل شعبنا وبلادنا؛ نحنا بالتيّار الوطنيّ الحرّ هيك منفكر، السلطة وسيلة لنحقق طموح الناس، واليوم أكثر من أي يوم مضى، نحنا بحاجة نعيد النظر بإقتصادنا يللي تمارس من دون رؤية إنمائية.

ما في إقتصاد قوي من دون مواصلات بشبكة طرق وقطارات عصرية. ما في إقتصاد قوي إذا ما إنوضعت خطة تستفيد من الثروة البشرية والطبيعية وترسم لكل منطقة بلبنان دور ووظيفة وهوية إقتصادية، على اساس لامركزية موسعة.

اقتصادنا فشل لأنو ما إنبنى عَ مبدأ الإنتاج وزيادة الثروة، بالعكس إعتبر السلطة قالب كاتو كل واحد بياخد منو هو وشطارتو. تناتش الدولة وصّلنا للإنهيار.

الأساسات الإقتصادية يللي إنوضعت مع النظام المركزي خلّته يجمّع كل شي حول بيروت ويتسبب بالهجرة الداخلية للناس الباحثين عن فرصة عمل. فرغت المناطق من السكان، وإختنقت بيروت (بحزام بشري) وضاقت فرص العيش (وصاروا الناس يهاجروا).

بعلبك الهرمل دفعت ثمن إنعدام التوازن بالإنماء، وما فيه خلاص إلّا بالعودة للإنتاج ضمن رؤية بتشمل كل شي، حتى تتوفر للإنسان مقومات العيش الكريم.

بعلبك الهرمل حاجة وضرورة لأمن لبنان الغذائي وهيدا وحدو بيخلّيها تكون مركز إقتصادي مهم بالزراعة وبالصناعات الغذائية.

بعلبك الهرمل بوابة لبنان على المحيط المشرقي والعربي، ولمّا تدق ساعة اعادة الإعمار بلبنان وسوريا رح بتكون مركز تفاعل وتبادل ومصدر غنى كبير.

أهل بعلبك الهرمل هم أصحاب تاريخ طويل من العيش المشترك. صمودهم كسر الإرهاب وتنوعهم إنتصر عَ الأحادية، تضحياتهم وبطولاتهم هزمت المعتدي وحرّرت الأرض وطاقاتهم البشرية قادرة تحوّل هَـ المنطقة جنّة إزدهار.

الإنتخابات النيابية لازم تكون موعد مع التغيير والمعطيات بتخلينا نتفاءَل بمستقبل أفضل لبعلبك الهرمل.

لبنان بحاجة لمقاربة جديدة بإدارة موارده وحلّ مشاكلو. المصارف لازم ترجع تقوم بوظيفتها، بتمويل الإقتصاد المنتج، وإنشاء مصانع ومشاريع زراعية وسياحية بتخلق فرص عمل. (الدولة يللي ما بتأمّن لشعبها مقومات العيش الكريم ما فيها تفرض عليه يدفع ضريبة عن خدمة ما تأمّنتلو). بس لمّا بتتأمن الخدمة واجب المواطن يدفع الضرايب والرسوم للدولة تنفقها بعدالة بين الناس. ما فيه منطقة بيحق لها ترفض العدالة والقانون، ولكن في نظام فاشل ما عرف يعمل عدالة ولا فرض قانون ولا حقّق الإنماء.

التنافس على السلطة من دون رؤية هو همجي ومن دون نتيجة.

وقع الإنهيار المالي والإقتصادي وصرنا ناطرين صندوق النقد يمّولنا بالدَين وما عملنا شي حتى نكمّل الإصلاحات المطلوبة.

شعبنا قادر ينتج، نجاحاتنا بالعالم بتدّل على قدرة الإنسان اللبناني. ما فينا نعيش على المساعدات والشحادة. يللي عم بيساعدونا مشكورين، بس المسؤولية علينا إنو نبني نموذج جديد بالإقتصاد وبالمال. المسؤولية علينا إنو نأمن التعليم والطبابة والأمن الإجتماعي لشعبنا.

نحنا بالتيّار الوطني الحر هيك منفكر وهيك منخوض الإنتخابات، وكل يللي ناطرين تتغير موازين القوى بالعالم حتى يستقووا بالداخل على جزء من شعبن بيكونوا واهمين. الدولة القوية بتنبنى بالتفاهم بين اللبنانيين لا بالتعامل مع الخارج ولا بالصراعات بالداخل، ولا بخطاب الحقد والكراهية ولا بالغاء الآخر.



نحنا اليوم بالتيار عم نقدّم تجربة جديدة بمرشّح واعد بالبقاع الشمالي من بلدة القاع هو د. سامر التوم، وهو شاب سيرة حياته وسمعته الطيبة بين الناس بتوعد بكتير اشيا منيحة للمستقبل.انشاالله بيكون عنا نائب جديد لأوّل مرّة بهالمنطقة، نقدّم من خلاله نموذج جديد لكيفية وجود نائب بيفكّر بطريقة مختلفة وبيقدّم قوانين مختلفة لإنماء وانعاش هالمطنقة، وبيقوم بمشاريع نوعيّة تعرف تستفيد من طاقات أهل هالمنطقة ومن خيرات ارضها، سدّ العاصي لازم يكون عاصي على توقيفه، ويكون مصدر مياه وحياة لهالأرض العطشانة والمتعطشة للمشاريع يلّي بتنتج منتوجات ذات قيمة اضافية بتخلّي هالمنطقة تنتج وتصدّر اغلى واحسن الصناعات الغذائية، متل زراعة القنب يلّي لازم تحوّل الحشيشة من الممنوعات للمرغوبات لفائدتها الطبية والاقتصادية. هيك منتحوّل من اشياء منستحي فيها لأشياء منستثمر فيها. نائبنا منوعدكم يكون جدّي، مش مهرّج متل نائب دير الأحمر الحالي المهرّج. بدّو يحكي بالكهرباء وما بيفهم فيها الاّ سوء النقل وسوء الفظ وسوء القراءة... رح بتشوفوا الفرق.

البقاع الغربي _ راشيا:

• تحية لأهل الخير والعطاء بأرض الكرم وسهل العزّ

• تحية لكل أهلنا بالبقاع الغربي وراشيا الكرامة.

• البقاع الغربي وراشيا صورة صادقة عن لبنان بطبيعتو وبأهلو.

• هون الجبل بيحاكي السهل والنهر بيولّد حياة من بطن الأرض والناس الطيبين بإنتماءاتن المتنوعة بتجمعهم محبة البقاع ولبنان.

• البقاع الغربي وراشيا إنظلموا بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء.

• نهر الليطاني مصدر رزق وخير وحياة بيروي الأرض والناس وبيولّد طاقة، غياب الدولة وتسيُّب القانون وقلّة الوعي وقصر النظر خلّا أفراد ومجموعات قليلة تلّوت النهر وتئذي السكان وتعمل ضرر، إزالتو مكلفة وآثارو السلبية بعيدة المدى. وبالرغم من هالشي، تخيّلوا لو كان في نفس ذهنية الجرم وما انعمل هالسد وقتها، شو كانت انحرمت المنطقة ولبنان من منافعه الكبيرة. ما في سدّ العالم، الاّ وفيه مشاكل، ولو بتعرفوا الليطاني شو في مشاكل وكم مات واحد ببنائه وصيانته. ولكن شو البديل، ما بنعمل؟ يعني منحرم لبنان من 220 مليون م مكعّب مياه، ومن 200 MGW كهرباء بـ 4 $. لو ما انعمل وقتها، فكركم كان بينعمل اليوم؟!! كانوا ألّفوا عنو اخبار متل جنّة وبسري والمسيلحة وبقعاتا والقيسماني. تخيلوا هالسهل بلا بحيرة! تخيّلوا شو كلفته لينعمل هلّق! هيدا متل عن "ما خلّونا"، وشو كان وبعد فينا نعمل لمّا ما بتوقف الأكثرية بوجهنا!

• السد متل الانسان، بحاجة لصيانة. الدولة يللي تخلّت عن حماية الليطاني، قصّرت عبر العقود بحق هَالمنطقة الحيوية وحرمتها من وسائل النقل والمواصلات يللي بتستحقها كشريان حيوي بإتجاه بيروت والجنوب وزحلة والجبل.

• التيّار الوطنيّ الحرّ إبن هَالأرض ومرشح التيّار شربل مارون مجبول بمحبة البقاع الغربي وبيملك المؤهلات يللي رح تخليه داخل مجلس النواب، يحمل قضايا الناس ويدافع عن حقوق البقاع الغربي بالإنماء ويناضل بالقانون مثل ما ناضل بميادين السيادة والحرية والإستقلال. ومتل ما ناضل لمشاريع المياه والكهرباء بكل ضيع البقاع الغربي، مسيحي ومسلم، وانا بعرف كم كان يفرح كلّما ينجز مشروع بشي بلدة مسلمة او مسيحية. حرام تحوّلوه انّو ما بدّو كهرباء لبعض القرى. الكهرباء بالبقاع الغربي وبلبنان لازم تكون لكل الناس متل بعضها، (خاصةً الناس يلّي بتحترم الدولة والجباية).

• شربل مارون ما كان عندو أي سلطة ولا أي مسؤولية أو صلاحية الا انّو ناشط سياسي وخدماتي وانمائي، بس يللي تنعّموا بالسلطة عبر السنين، واستفادوا بآخر كم سنة من عباية ميشال عون حتى يوصلوا، شربوا من بير التيّار ورميوا فيه حجر.

هودي الوصوليين، الجاحدين، وناكري الجميل صاروا يبرروا فشلن تجاه الناس بالهجوم على التيّار وبتشويه صورة شربل مارون وبتحميلو مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالانماء، ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة.

• هودي يللي إنعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، لا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء.

• هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس،

هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا، ازلام غازي كنعان (ورستم غزالي) – ازلام السفارات الكبيرة على تنوّعها الشرقي والغربي،

أزلام بالسياسة بزمن الوصاية، وأزلام بالمال بزمن المصارف،

بينقلوا البارودة من كتف لكتف حتى يتصيدوا لأنهم بيحملوا بارودة صيد مش بارودة مقاومة ولا بارودة سيادة وإستقلال.

هودي مثل الفريسيين بحياة يسوع، وبيصح فيهم قول الإنجيل:" ويلٌ لكم أيها المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيّضة تظهر من الخارج جميلة وهي في الداخل مملؤة عظام أموات ونجاسة، أيها الحيّات، أولاد الأفاعي كيف تهربون من الدينونة؟.

• الصدق والوفا غاليين كثير وصاروا نادرين!!! ونحنا بالتيّار الوطنيّ الحرّ تعرضنا خلال مسيرتنا للغدر والخيانة وقلّة الوفا ونكران الجميل أكثر من مرّة. بيكفي كم يوضاس وقع معنا عَ الطريق من 17 تشرين 2019 لليوم. وانا اؤكّد لكم انهم سيشنقون انفسهم تباعاً!

• نحنا ولاد هَالأرض ومش ولاد ملاعق الذهب، مثل التلج منعيش بجبالها ومثل الميّ مندوب بترابها، ومنفرّخ أرز وشجر مثمر ومنزّهر مثل هَالسهل بفصل الربيع. ما حدا قادر يقبعنا من أرضنا ولا حدا قادر يشوّه تاريخنا وصورتنا وسمعتنا. معركتنا مش معركة شخص باسمه، ان كان شربل مارون او غيره. شربل مناضل بالتيار وتعب واشتغل. بس انسوا اسمه، وفكّروا باسم ميشال عون وباسم التيار- بتاريخنا وبمستقلبنا يلّي ما بيتغيّروا عن بعضهم الا بمزيد من الفخر.

• الأيام الجايي، النصر جايي ومحبتنا لأهلنا بالبقاع الغربي وراشيا هي الطاقة يللي بتحرّكنا وبتاخدنا صوب الخلاص.

براشيا عنّأ اطيب شباب واحلى هيئة منتمثل فيها، وعلى رأسهم المنسق جان حداد والمقرّر طوني حداد، يلّي بيستاهلوا كل خير- بيضحوا وبيقدّموا حالهم دايماً من دون مقابل. وطوني حدّاد كان بيستاهل يكون مرشحنا الارثوذكسي على اللايحة وما في اطيب منه. وانا بعرف انّو هوي والشباب بيشتغلوا لشربل كأنّوا عم يشتغلوا الهم.

ولكن ظروف تأليف اللائحة، كلكم بتعرفوها، ومش نحنا وحدنا عم منألّفها، في اصدقاء ومنافسين وخصوم لهم كلمتهم كمان. وعلى رأس هالاصدقاء، صديق عزيز هو الوزير حسن مراد (ابن المخلص والمحب عبد الرحيم مراد)، وحسن ترافقنا معه بالوزارة ولمسنا رغبته بالشغل – هو اساس وعامود هيدي اللائحة، ومنعرف منيح محبته لنا ورغبته الشخصية والسياسية بنجاح شربل. وكمان في صديق محبّ هو طارق الداوود، يلّي بيظهر منه تماماً كيف لازم تكون العلاقة الدرزية – المسيحية من تعاون وتكامل ومحبة صادقة مش هيمنة وتسلّط واحد على التاني واحتكار للقرار وللخدمات ومنع الانماء.

واكيد ما ممنسى اصدقائنا بحزب الله، يلّي اشتغلوا لتصير هاللائحة بمحبّتهم وبرغبتهم باستمرار التفاهم معهم، وادراكهم كم هو التيار الوطني الحر (والرئيس عون) حاضرين بضمير أهلهم، وخاصةً بقرى البقاع الغربي – راشيا يلّي عنا فيها هيئات ومنسقين وناشطين ومنتسبين للتيار، مندعيهم للشغل والجهد الكثيف ليأمنوا صوت تفضيلي من قراهم لشربل مارون، ونفس الشي لمنتسبي التيار من الطائفة السنية والمسيحية والدرزية ليشتغلوا بقوّة للصوت التفضيلي لشربل وللتيار. التيار قوي بهالمنطقة ولازم نأمّن مشاركة وتصويت الناس معنا. بعرف انّو الامكانيات محدودة، والنقل من بيروت له اهمية كبيرة. اشتغلوا على الموضوع، والله بيدبّر عونة ومحبّين يساعدونا ونساعد بعضنا لنأمّن اكبر مشاركة كثيفة. حرمونا من الميغاسنتر لينزلوا لنا اصواتنا، لازم الناس تنتقم منهم وتطلع تصوّت لتأكّد تمسّكها فيها ورفضها لكل شي عم ينعمل فينا، مين الخيارات الثانية؟ تطلّعوا فيهم، بتاريخهم، والبعض بعدم جر~تهم أو جدّيو مشروعهم وإختاروا...

ليمنعونا من الانجاز، عم يمنعوا اللبنانيين من الانجاز، من الميغاسنتر ومن الكهرباء ومن النفظ والغاز، ومن استعادة اموال المودعين، واعادة الأموال من الخارج والكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي. كلّهم متل الميغاسنتر، عم يحرموكم من حقوقكم يا لبنانيين ويا بقاعيين. انتقموا منهم وردّوا عليهم بالصندوق.

اعطونا فرصة ليتمثل التيّار لأول مرّة بهالمنطقة وتعمل الفرق...

صوتوا تيار – صوتوا معنا – نحنا كنا ورح نبقى معكم!كنا ورح نبقى للبقاع الغربي وراشيا.

زحلة:

بتقول الأسطورة إنو زحلة من زمان كانت غابة مفلوشة عَ ضفاف النهر يللي بيتغذى من ثلج صنين وبيروي السهل، وكان وادي البردوني والعرايش إسمو وادي النمور وكانوا يقصدوه الأمراء للصيد والتنزه.

ع ضفاف وادي النمور عمّروا ولاد هَالأرض مدينة صارت عروس البقاع، أرضها مزروعة آثار وتاريخ وخيرات وكروم،

وناسها أبطال وشعرا وأدبا، نشروا الفكر والعلم، حملوا إسم لبنان لبلدان الإنتشار وردّدوا مع سعيد عقل "ومن الموطن الصغير نرودُ الأرض، ونبني أنَّى نشأ لبنانا".

زحله عمّروها ولاد هَالأرض المسنودة عَ صنين، وعيونها عَ جبل الشيخ.

موقع زحلة علّم ولادها يكونوا أهل إنفتاح وسلام وتواصل بين الجبل المفتوح عَ البحر والسهل يللي بيطل عَ المشرق الواسع، وما بستغرب لمّا بسمع ولاد زحلة بيقولوا أهلانين بدل أهلاً واحدة، هيدا الكرم والإنفتاح حتى باللغة والثقافة.

زحلة كان إلها إسم ثاني "مينا البقاع وسوريا" يعني مركز التجارة بين بيروت والشام والموصل وبغداد.

زحلة صارت مدينة قبل غيرها بكثير. بزحلة تأسست أول بلدية ب 1861 وإنعمل أول سرايا ب 1885 وبذات السنة، سكة الحديد يللي ربطت زحلة ببيروت وبسوريا وسهّلت النقل والإنتقال وعملت إزدهار تجاري وإقتصادي.

عم احكي عن التاريخ لأنّه هو اساس نظرتنا للمستقبل؛ التاريخ يعلّم بيقول لنا: مش عيب علينا بعد 150 سنة، ما يكون في سكة حديد شغالة بتربط لبنان بسوريا وبالعراق والاردن عبر زحلة ومرفأ بيروت.

عم احكي عن التاريخ لحتى نشرّفه وما نقبل انّو زحلة تتمثّل كيفما كان. زحلة ما بيجوز تتمثل بسماسرة رخاص!

عم احكي عن التاريخ لأن التيار بيعرفه وقادر يبني المستقبل وعندو برنامج يرّجع لزحلة مجدها وللبنان عزّو.

يللي عم بيهاجمونا ويحرضوا الناس علينا يخبرونا شو عندن مشاريع أو إنجازات؟

كيف بيخدموا زحلة وبيطورو إقتصادها؟

بخطاب الفتنة وزرع الخلاف بين زحلة ومحيطها؟ أو بعرقلة المشاريع وإحباط الناس والسلبية والنق؟

حُبّ الوطن بيكون بالأفعال والشغل مش بالحكي ونحنا حاملين لزحلة وللبقاع وللبنان بكل مناطقو ولكل المواطنين مشروع خلاص وإزدهار.

الكارثة المالية يللي حذّرنا منها وقعت، بس نحنا ما عم نكتّف إيدينا ونتفرّج عليها، عنا خطة متكاملة واعلنا عنها، "مش قلنا منبقى منفكر فيها!"

لكل لبناني عندو ضمير وطني منوجّه دعوة للتلاقي والتحاور حول الخطة يللي جهّزناها حتى ننتقل:

من الإنهيار للإعمار،

من الطائفية للدولة المدنية،

من الفساد للشفافية،

من الفشل المركزي للنجاح باللامركزية الإدارية، من الريع والمضاربة للإنتاج،

من تناتش السلطة للتنافس على بناء الدولة،

من السلبية للإيجابية.

من زمن العداء أو الإستزلام لسوريا، للمصالحة والندّية والتعاون الإقتصادي تحت سقف السيادة.

نحنا منشوف لبنان عَ صورة يسوع الملك فاتح إيديه حتى يربط الشرق بالغرب.

نحنا منخوض الإنتخابات مش نكاية بحدا ولا تنكسر حدا ولا تنسقّط حدا.

منخوض الإنتخابات لنربح عَ أساس مشروع واضح بالخيارات السياسية والإقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية، ومندعي الكل يحاوروا مش يسبوا، إما بيقتنعوا وبينضموا لمشروعنا، أو بيقدموا مشروع وبيقنعوا الناس بمشروع أفضل ونحنا مننضم إله.

أهلي ورفاقنا، نحنا منشوف زحلة أفعال مش أقوال وشعارات. السيادة والإستقلال تاريخنا ونهجنا، ما حدا يزايد علينا.

منشوف زحلة مركز إستقطاب إقتصادي.

منشوفها منطقة إقتصادية بتجذب الإستثمارات الزراعية والصناعية والتكنولوجية.

منشوفها مربوطة بالبحر المتوسط وبوابة المشرق.

منشوفها مرفأ برّي بيكمّل المرافئ البحرية بطرابلس وبيروت،

منشوفها محطة سياحية عَ درب القمم من جبل الشيخ للقرنة السودا.

نحنا إنتخاباتنا مش نسكّر بيوت زحلة ولا نرهن قرارها، نحنا منفتح بيوت ومنفك أسرّ القرار المالي المحجوز بلبنان.

نحنا منعمل إنتخابات بزحلة لنحاول نعمل لها أكتر.

التيّار الوطنيّ الحرّ زحلاوي بإنتماؤ، وطبعو وعقله.

سليم عون إبن هَالأرض ونايب بإرادة ولادها، هو واحد منهم وعاش معهم بإيام المقاومة والنضال والحصار وبإيام النيابة والقوانين والمشاريع. كلنا أصواتنا لازم تكون له. ما بدّنا نروّح أصواتنا توزيع مثل 2018.

خلّو ثقتكن كبيرة! دولاب الزمن عم يرجع يبرم ويللي إشتغلوا حتى يفشّلوا الرئيس عون رح يندموا. يوضاس! رح تشنق حالك عن جديد متل ما عملت بالتسعين! ميشال عون مش مجرّد رئيس هو قائد ورمز، ومشروع و نهج وروح شعب ما بتموت.

جايي الفرج بعد الصمود، والإزدهار بعد الحصار، لا ميشال عون بيخضع للحصار ولا التيّار بيستسلم للأمر الواقع.

خلّو ثقتكن كبيرة بحالكن وبالتيّار!

- بيمرّ 15 ايار ورح يبقى عنا نائبنا بزحلة سليم عون، اذا مش اكتر. ورح نتعاطى بعد هيك مع عائلات زحلة، وفئاتها ومكوّناتها لنشتغل اكتر لصالحها ولخيرها. عنّا كتير مشاريع الها وقفت بسبب الأزمة متل السد، وطريق زحلة – المتين. بس ما نكذب عليكن، ما في مشاريع كبيرة لزحلة وغيرها اذا ما في خطة اصلاحية كاملة للبلد. بتوقف الانهيار وبتاخذنا على مشروع خلاص، وعلى نموذج اقتصادي ومالي نقيض يلّي كان قايم؛ والخطة والمشروع حاضرين والقوانين مقدّمين قسم كبير منها، ولكن ما في ارادة سياسية عند الأكثرية النيابية والمنظومة الحاكمة لاقرارها.

أهلنا ورفاقنا،

- كمان الازدهار بحاجة لاستقرار سياسي ولأمن وأمان طوال. في ناس عم تحرّ بالبلد، من برا ومن جوا، بدّها نعمل فيه فتنة، متل ما عم يحرّ البعض بزحلة بدّو يعمل مشكلة.

الفتنة مطلوبة ومدفوع حقّها وهو اسير لها لمّا بتنطلب منه.

هو اداة فيها ولما بتنعمل التسوية، بيكبوه متل ما كبّوا غيره وما بيعودوا حتى يستعملوه. (تاريخ اسرائيل واميركا وبعض الدول مع الشعوب والعملاء هيك وما بيتغيّر). العميل معهم بيبقى صغير، والقائد الفعلي ما بيحبّوه!

نحنا ليش بدّنا نكون اداة؟ وما منكون شي مرّة مستفيدين من تسوية وحل، ومش دافعين حقّهم!

نحنا ضد الفتنة، ودفعنا كتير من رصيدنا الشعبي لمنعها لأن الخسارة منها بعد اكتر بكتير.

-هم عم يدّعوا انّهم عم يواجهوا حزب الله! فيكم تدلّوني وتقولوا لي كيف ووين غير بالحكي وبالاعلام؟ سمعتوهم شي مرّة عاملين مشكلة معهم بمجلس النواب او بمجلس الوزراء على شي مشروع اصلاحي؟ بقانون موازنة؟ بمشروع انمائي؟ هم ما بيواجهوا حدا الاّ التيار الوطني الحر، ونحنا الوحيدين يلّي منواجه الحزب وغيره على المشاريع الاصلاحية بس من داخل المؤسسات ومش على الاعلام والحكي. المواجهة فعل بتكون ومش حكي.

انتوا اهل الحكي ونحنا أهل الفعل ... كنا ورح نبقى منشتغل ومنعمّر، وكنتوا ورح تبقوا بتهدموا وبتدّمروا.



حافظوا عَ التيّار الوطنيّ الحرّ رسالتكم بزحلة وإنتخبوا لايحة زحلة الرسالة وبعد الإنتخابات منحتفل بزحلة ومنحمل لأهلها أمل جديد وشغل متجدّد. وبتضلّ زحلة دار السلام ومربى الأسود، جارة الوادي ومدينة الشعراء وقصايد سعيد عقل وميشال طراد وفوزي المعلوف، (وبتضل مقام النبي نوح)، ومنطقة العيش الواحد ومدينة التنوع المسيحي وعاصمة الكثلكة.

عاشت زحلة وأهل زحلة وعاش لبنان.