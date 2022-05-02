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باسيل من البقاع الغربي وراشيا: هذا الصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم يفضحهم والطبع عندهم أقوى من التطبع، و"الأعوج ما بيجلّس، هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا"

2
MAY
2022
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رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال اللقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا ان هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء، مشيراً الى أن التيار إبن هذه الأرض ومرشح التيار شربل مارون مجبول بمحبة البقاع الغربي وراشيا ويملك المؤهلات التي ستجعله داخل مجلس النواب.

ولفت الى أن شربل مارون ناضل لمشاريع المياه والكهرباء بكل ضيع البقاع الغربي وراشيا "حرام تحوّلوه انّو ما بدّو كهرباء لبعض القرى"، لافتاً الى ان "الكهرباء بهذه المنطقة وفي لبنان يجب ان تكون لجميع الناس، خصوصاً الناس التي تدفع وتحترم الدولة والجباية ولا تسرق".

وأعلن أن "شربل مارون لم يكن لديه أي سلطة ولا أي مسؤولية أو صلاحية الا انّه ناشط سياسي وخدماتي وانمائي، ولكن الذين تنعّموا بالسلطة، واستفادوا من عباءة ميشال عون حتى يصلوا، شربوا من بير التيّار ورميوا فيه الحجر".

وقال باسيل: "الوصوليون والجاحدون وناكرو الجميل أصبحوا يبررون فشلهم تجاه الناس بالهجوم على التيار وبتشويه صورة مرشح التيار شربل مارون وبتحميله مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالانماء ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة".

ولفت الى أن "هناك أشخاص أخذوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمّن لهم الدعم لأعلى الألقاب، فلم يتركوا بالتشريع بصمة ولا حتى بالإنماء، فهذا الصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم يفضحهم والطبع عندهم أقوى من التطبع، و"الأعوج ما بيجلّس، هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا".

وأشار الى أننا في التيار الوطني الحر تعرضنا خلال مسيرتنا للغدر والخيانة وقلّة الوفا ونكران الجميل أكثر من مرّة، وقال: "بيكفي كم يوضاس وقع معنا عَ الطريق من 17 تشرين 2019 لليوم واؤكّد لكم انهم سيشنقون انفسهم سياسيا تباعاً!".

وأكد ان "معركتنا مش معركة شخص باسمه، ان كان شربل مارون او غيره، شربل مناضل بالتيار وتعب واشتغل، لكن انسوا اسمه، وفكّروا باسم ميشال عون وباسم التيار، بتاريخنا وبمستقلبنا الذين لا يتغيّرا عن بعضهم الا بمزيد من الفخر"

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