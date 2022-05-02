المستقبل: مشاركتنا في الانتخابات ستؤدي الى تأمين غطاء شرعي لحزب الله

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غرد المنسق العام للاعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى، عبر “تويتر”: “ترى قيادات وشخصيات عدة ان عدم المشاركة في الانتخابات تؤدي الى تسليم حزب الله زمام الامور في البلاد. ونحن نرى مع قطاع واسع من المواطنين في كل المناطق ان المشاركة ستؤدي الى تأمين غطاء شرعي لحزب الله يبحث عنه في صناديق الاقتراع. هذه انتخابات ستقدم لحزب الله شرعية ينتظرها منذ سنوات، وجمهور التيار لن يشارك في ذلك ولن يكون جسرا يعبر فوقه الحزب فوق انقاض الشرعية”.

وأضاف: “تيار المستقبل يلتزم قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي والخروج من دوامة الصراع على سلطة اغرقت البلاد بالويلات السياسية والاقتصادية وجعلتها رهينة لاشتباكات أهلية حولت المواقع الدستورية الى متاريس طائفية. سنحتفظ بحق الاعتراض والمواجهة من خارج السلطة، وجمهور الرئيس الحريري في كل لبنان لن يقبل في لحظة مفصلية ان يتحول الى مكتب انتخابي لقوى حزبية وسياسية فقدت ثقتنا بها من سنوات”.

وتابع: “إعتبروا الرئيس الحريري جزءا من المنظومة وامتنعوا عن الاعتراف بمرجعيته الوطنية، ويتسابقون الآن في مدرجات الانتخابات للقول بانهم لن ينتخبوا الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، مع علمهم ويقينهم بانه لن يكون هناك من ينافسه على الرئاسة، ولن تنتهي هذه الانتخابات بمقعد واحد خارج الثنائي الشيعي”.

وختم: “إنها انتخابات لتجديد الثقة بدوامة الصراع واعطاء حزب الله والثنائي نافذة يطل منها على شرعية لم تتكرس له بعد، ونحن في تيار المستقبل لسنا شركاء في هذه الجريمة”.