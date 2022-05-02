مسيرة حاشدة لحزب الله في يوم القدس العالمي في جون

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نظم القطاع الثامن في مفوضية بيروت في "حزب الله"، مسيرة حاشدة في بلدة جون، لمناسبة يوم القدس العالمي، تقدمها عدد من القادة والأهالي، بمشاركة الفرق الكشفية، رفعت خلالها أعلام فلسطين ولبنان ورايات الحزب، بالإضافة إلى صور لمرشد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي خامنئي والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله.



وانطلقت المسيرة من أمام مسجد البلدة، وصولا حتى الباحة العامة، حيث سلكت الشارع الرئيسي لجون على وقع أنغام موسيقى الكشاف، وارتفعت القبضات المستنكرة لكافة أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني.



بعدها، ألقى راعي الحفل مسؤول القطاع الثامن في منطقة بيروت بلال داغر كلمة تناول فيها آخر المستجدات السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكد "أهمية وحدة الموقف اللبناني والفلسطيني بوجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأهل في فلسطين".



وختمت المسيرة بقراءة آيات من القرآن الكريم، وعرض لفنون لعبة الكاراتيه لنادي البحار التي قدمها عدد من الأشبال والأطفال، فيما عزفت فرقة "رياحين المهدي الموسيقية" النشيد الوطني، وتلاه نشيد "حزب الله".