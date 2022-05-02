التجمع من أجل لبنان يطلق ماراتون انتخابي

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يبدأ اليوم التجمع من اجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) وعلى مدى يومين ماراتونه الانتخابي حيث يلتقي عبر الزوم بسبعة مرشحين على لوائح التيار الوطني الحر للانتخابات القادمة.

ويستضيف مساء اليوم الاثنين ابتداء من الثامنة مساء بتوقيت باريس على التوالي المرشحين فريد البستاني وجورج عطالله و سليم الخوري.

ثم يستضيف مساء غد الثلثاء ابتداء من الثامنة مساء بتوقيت باريس ايضاً المرشحين غسان عطالله و امل ابوزيد وشربل مارون و ريكاردو مالاكيان.

وستنقل هذه اللقاءات مباشرة عبر صفحة التجمع من اجل لبنان على الفيسبوك.