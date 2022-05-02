بالفيديو-ابي رميا من جاج ردا على حواط: لا يعود لمن انقلب على تاريخه ان يحاضر بالكرامة

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ردا على تصريحات المائب زياد حواط قال النائب سيمون أبي رميا والمرشح عن المقعد الماورني في جبيل: " عن أي كرامة تتكلم انتم الذين كنتم ضدنا في معركة تكريس الشراكة الحقيقية في القرار عبر قانون انتخابي عادل يمثلهم، الذي لولا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي حمل لواء هذه المعركة لما كنت و امثالك في المجلس النيابي اليوم، في حين أن "حزبك" السياسي انقلب على الاتفاق وغرر به.

التيار هو الذي رد للبنان حريته وكرامته واستقلاله،

ورئيس الجمهورية هو الذي رد كرامة الرئاسة الأولى.

عن اي كرامة تتكلم هل خوة البربارة كرامة؟

عن أي كرامة تتكلم هل الاغتيالات التي قمتم بها تندرج ضمن الكرامة؟

هل التماهي مع السوري عندما كان محتلا لأرضنا كرامة؟ هل التعامل مع اسرائيل كرامة؟"