تحضروا - منخفض جوي يؤدي إلى طقس ماطر في هذا اليوم

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس ربيعيّ رطب مع أجواء سديميّة مغبرّة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر نهار الجمعة بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي إلى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة وغبار في الاجواء، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط امطار خفيفة موحلة نتيجة وجود الغبار في الاجواء، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم احيانا ورياح ناشطة وانخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية مساء, كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة مع تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية مساءً، وتشتد نسبيا صباح الجمعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.