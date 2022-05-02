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تمنّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "لجميع اللبنانيين فطرا سعيداً وأياماً مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة". وأضاف "كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بأسرع وقت بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي".

وختم قائلاً "لا خيار سوى هذا النهج. كل عام وانتم بخير".

هذا وأدى ميقاتي صلاة عيد الفطر في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت.

وقد توجه صباحاً إلى دارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، واصطحبه لأداء صلاة العيد بمشاركة حشدٌ من رجال الدين والشخصيات السياسية ومصلين.