دريان في خطبة العيد: أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات!

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أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان, أن "النزاعات في كل مكان ونحن نفقد أسرنا وأولادنا وتحية إعزاز وإكبار على وقفات العزّ في باحات المسجد الأقصى وعلى النضال من أجل تحرير كل فلسطين من دنس الاحتلال الاسرائيلي".

وفي صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك من مسجد محمد الأمين وسط بيروت, قال: "ما حدث في طرابلس لا يحدث للمرة الأولى والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت بقصد أو بغير قصد بما حلّ بالناس من فقدان وآلام".

وأضاف, "الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق وتجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه والخروج من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب".



وشدد دريان, على أن "الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق".

وتابع, "ليكن همّ الناس منصب على التغيير الوطني والانقاذ بدل الاندفاع نحو الهجرة".

وقال: "لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة".

واستكمل, "يبدأ العمل بانتخاب الصالحين في 15 أيار واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يُشكل مدخل الإصلاح المنشود واليأس ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت".

وختم دريان بالقول: "نحن لا نفتقر إلى الحكومة الساهرة وندرك تماماً ما يقوم به رئيسها نجيب ميقاتي من محاولات للنهوض بالبلد بل نحن نفتقد إلى القيادات العاملة والمتبصّرة التي تسعى لوضع الأمور في نصابها الصحيح".