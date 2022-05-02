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الشرق الأوسط السعودية: دمشق تكشف عن بدء وصول توريدات نفطية من دول صديقة

2
MAY
2022
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الشرق الأوسط: كشف وزير النفط في دمشق بسام طعمة، عن قرب وصول توريدات جديدة من النفط الخام. وتعهد في تصريحات للإعلام المحلي بقرب انفراج أزمة البنزين، مع التأكيد على أن «انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سوريا»، وقال إنه «ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة».

 

طعمة الذي لم يذكر أسماء الدول الصديقة التي ستورد النفط إلى سوريا، قال إنه تم استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وبدء تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من أمس الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً.

 

واعتبر الوزير أن هذه الكميات من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً، على أمل أن تنتهي الأزمة بشكل كامل خلال أسابيع معدودة مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

الشرق الأوسط
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