حزب الله في جبل لبنان والشمال: لعدم الاستماع لهذه الأفكار التي صدرت عن منتحل صفة شيخ وعن جهات سياسية تصطاد دائماً في الماء العكر

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بيان صادر عن قيادة حزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال:

بعد تداول فيديو لرجل معمم أُظهر على أنه رجل دين من حزب الله يتحدث عن الانتخابات النيابية وعن شواطئ جونية وجبيل . يهمنا أن نوضح التالي :

الرجل المذكور يدعى نظير جشي وقد أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ سنوات أنه منتحل صفة رجل دين، وهو من أصحاب السوابق وقد سُجن لسنوات بقضايا نصب واحتيال و لا صلة له إطلاقا بحزب الله.

لذلك وبناء على مسؤوليتنا الوطنية والإجتماعية والأخلاقية نستنكر هذا النوع من التصريحات المشبوهة الصادرة عن المدعو جشي . ونأسف إستغلال البعض لهذا التصريح المشبوه الذي لا يمثل أي وزن ، وبناء ردود أفعال سياسية وانتخابية غير واقعية تساهم في الشحن الطائفي والمذهبي البغيض . كما ندعو أهلنا الكرام في جبيل وكسروان لعدم الاستماع لهذه الأفكار التي صدرت عن منتحل صفة شيخ وعن جهات سياسية تصطاد دائماً في الماء العكر.