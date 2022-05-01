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حزب الله في جبل لبنان والشمال: لعدم الاستماع لهذه الأفكار التي صدرت عن منتحل صفة شيخ وعن جهات سياسية تصطاد دائماً في الماء العكر

1
MAY
2022
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بيان صادر عن قيادة حزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال:
بعد تداول  فيديو لرجل معمم أُظهر  على أنه رجل دين من حزب الله يتحدث عن الانتخابات النيابية وعن شواطئ جونية وجبيل . يهمنا أن نوضح التالي :
الرجل المذكور يدعى نظير جشي وقد أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ سنوات أنه منتحل صفة رجل دين، وهو من أصحاب السوابق وقد سُجن لسنوات بقضايا نصب واحتيال و لا صلة له إطلاقا بحزب الله.
لذلك وبناء على مسؤوليتنا الوطنية والإجتماعية والأخلاقية نستنكر هذا النوع من التصريحات المشبوهة الصادرة عن المدعو جشي . ونأسف  إستغلال البعض لهذا التصريح المشبوه الذي لا يمثل أي وزن ، وبناء ردود أفعال سياسية وانتخابية غير واقعية تساهم في الشحن الطائفي والمذهبي البغيض . كما ندعو أهلنا الكرام  في جبيل وكسروان لعدم الاستماع لهذه الأفكار التي صدرت عن منتحل صفة شيخ  وعن جهات سياسية تصطاد دائماً في الماء العكر.

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