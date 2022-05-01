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نصري لحّود: الديمقراطية التوافقية هي التي أدّت إلى فشل المشاريع التي اطلقها التيار الوطني الحر

1
MAY
2022
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 أكد المرشّح عن المقعد الماروني في المتن المحامي نصري لحّود للـOTV انه "بالنسبة لي التيار الوطني الحر يمثل مدرسة الدولة وعهد الرئيس عون هو امتداد للمدرسة الشهابية".

وأضاف: "جميعنا يريد الدولة التي تفرض سيادتها على الجميع والمحيدة نفسها عن الصراعات الاقليمية تكون فيها بندقية الجيش الوحيدة".
وتابع: "الديمقراطية التوافقية هي التي أدّت إلى فشل المشاريع التي اطلقها التيار الوطني الحر وأوصلت البلد الى ما هو عليه الآن".
وأردف، "المهم أن نحصن انفسنا داخليًا كلبنانيين وأن نكون على استعداد للظروف الصعبة الآتية قبل التسوية".
 
واعتبر لحود ان "المعركة في المتن هي على المقعد الكاثوليكي والمقعد الماروني الرابع وترشحي مع التيار يثبت موقفي بأنّ خط التيار هو الخط الصحيح".
 
وقال لحود ان "لم أرَ في المجتمع المدني مشروعاً وقيادة موحدة فهم لم ينجحوا بالتوحد ضمن لوائح ومشروع واضح".
 
وكشف لحود ان "تشاورت مع باسيل مسبقا وهو لم يضع اي شرط ولا انا وضعت شروطا وهو لم يطلب حتى ان أكون ضمن تكتل لبنان القوي في حال فزت لكن الأكيد أنني سأكون ضمن هذا التكتل في حال الفوز".
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