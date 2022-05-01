انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي شبيبة معاد برئاسة جو صقر

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اجتمعت الجمعية العمومية لنادي شبيبة معاد لانتخاب هيئة ادارية جديدة، حيث عقدت جلسة قانونية مكتملة النصاب في مقر النادي في بلدة معاد. وانتخبت الجمعية العمومية بالتزكية هيئة جديدة. وضمت الهيئة التي ستتولى ادارة شؤون النادي كل من جو صقر رئيساً، د. ايلي روفايل نائباً للرئيس، نادين حنا حبيب اميناً للسر، نغم عيسى اميناً للصندوق، جانين عيسى أميناً للشؤون الرياضية، جان نعمة أميناً للشؤون الإجتماعية، جنيفر ضومط أميناً للشؤون الإعلامية، ميليسا الحاج أميناً للشؤون الثقافية، و بول ضاهر أميناً لشؤون التجهيزات.