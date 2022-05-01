حرفوش: على الدولة الالتفات إلى المنية وأهلها

A + A -

زار رئيس لائحة "الجمهورية الثالثة" في دائرة طرابلس - المنية - الضنية، عمر حرفوش، المنية حيث التقى وفوداً شعبية وفاعليات في المدينة وتناول معهم برنامجه الانتخابي واستمع إلى مطالبهم والأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها.

وشارك حرفوش في قداس في كنيسة القديسة تيريزا الطفل يسوع برفقة اعضاء في لائحته.



وأشاد حرفوش بالعلاقات الطيّبة التي تربط الأهالي في المنطقة "حيت يعيشون في وئام وتضامن اجتماعي". وقال إن "معاناتهم واحدة، ولم تلتفت إليهم القوى السياسية والحكومات المتعاقبة طوال العقود الأخيرة ويعيشون وسط بيئة لا تقوم على لغة الطائفية والخوف من الآخر".



وأضاف: "لم يقصر أبناء المنية في الدفاع عن البلد حيث يقدم شبانها وشاباتها الصورة المشرقة عن أناس يريدون التمسّك بأرضهم والعيش في وطنهم والزود عنه وتحدّي الصعوبات، لكن في المقابل على الدولة أو السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتفات إلى المنية وأهلها. ويدخل هذا الأمر في صلب واجباتها حيال مواطنيها".



في السياق، تطرّق حرفوش إلى خطة انمائية يتضمنها برنامج لائحته للنهوض بالدائرة التي يترشح عنها. كما زار مسجداً يقع في جوار الكنيسة.