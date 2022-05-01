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عمر حرفوش… أول مرشح يزور "سوق الأحد" في طرابلس

1
MAY
2022
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زار رئيس لائحة "الجمهورية الثالثة" عمر حرفوش ظهر اليوم، السوق الشعبي في طرابلس المعروف بسوق الأحد، وقد التقى أصحاب البسطات والمواطنين الذين قصدوا السوق لشراء ملابس عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء، استمع حرفوش إلى مشاكل المواطنين ومعاناتهم، كما قدم اقتراحات عدة تتعلق باوضاعهم ومستقبلهم، حيث بدا التفاعل الواضح بين حرفوش والمتواجدين في السوق.
اللافت ايضاً، أن أحدًا من السياسيين لم يقم سابقًا بزيارة سوق الأحد والاطلاع على سير العمل فيه واحتياجاته، فكان حرفوش أول من قام بهذه الخطوة التي لاقت ترحيباً كبيراً.
من جهة أخرى، زار حرفوش المنية حيث التقى وفوداً شعبية وفاعليات في المدينة وتناول معهم برنامجه الانتخابي واستمع إلى مطالبهم والأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها.
وأشاد حرفوش بالعلاقات الطيّبة التي تربط الأهالي في المنطقة "حيت يعيشون في وئام وتضامن اجتماعي". وقال إن "معاناتهم واحدة، ولم تلتفت إليهم القوى السياسية والحكومات المتعاقبة طوال العقود الأخيرة ويعيشون وسط بيئة لا تقوم على لغة الطائفية والخوف من الآخر".
وأضاف: "لم يقصر أبناء المنية في الدفاع عن البلد حيث يقدم شبانها وشاباتها الصورة المشرقة عن أناس يريدون التمسّك بأرضهم والعيش في وطنهم والزود عنه وتحدّي الصعوبات، لكن في المقابل على الدولة أو السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتفات إلى المنية وأهلها. ويدخل هذا الأمر في صلب واجباتها حيال مواطنيها".
في السياق، تطرّق حرفوش إلى خطة انمائية يتضمنها برنامج لائحته للنهوض بالدائرة التي يترشح عنها.

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