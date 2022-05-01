وليد الخوري: البلاد ستشهد نفضة اقتصادية ومالية وسياسية

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التقى المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة جبيل كسروان الدكتور وليد الخوري، استكمالا لجولاته في قرى قضاء جبيل وبلداته، أهالي العاقورة وفاعلياتها.

استهل اللقاء بقداس في كنيسة السيدة ترأسه المونسنيور رزق الله نصر، تلاه لقاء في صالون كنيسة مار جرجس مع اهالي البلدة. وبعد ترحيب من المختار بولس ياغي بحضور المختار حكمت الهاشم، ألقى الخوري كلمة قال فيها: "هدف العماد ميشال عون بدءا من العام 2005 كان تغيير المنظومة السياسية التي اصبحت منظومة مالية، ظهرت من خلال مصالح الكتل السياسية الاخرى. وان كل القوانين المقترحة من قبل تكتل التيار الوطني الحر، كانت تواجه بمعارضة من معظم القوى الاخرى، فالنظام الطائفي كان اساس معارضة القوانين، لذلك جاءت الدعوة لقيام الدولة المدنية والعيش الواحد ومشروع الدولة القوية المتمثل باللامركزية الادارية والمالية".



وأشار الى ان "البلاد ستشهد نفضة اقتصادية ومالية وسياسية لوضع لبنان في سكة نظام قابل للتفعيل وامكانية الاستمرار والتطور، فالتغيير الاصلاحي اصبح ضروريا، والحق سيتم أخذه بصندوق الاقتراع، لان الكرامة لا تنكسر والضمير لا يباع".



وقال: "الضغوطات الخارجية على لبنان متمثلة بإفشال مشروع استخراج النفط والغاز وبقاء النازحين في لبنان من خلال تقديم المنظمات الدولية الاغراءات المالية لهم اضافة الى توطين الفلسطينيين، والنفحة المؤسساتية التي تميز نهج الرئيس العماد ميشال عون والوزير باسيل تتميز عن باقي الاحزاب، لذلك التكتل سيكون منفتحا على كل نفس تغييري اصلاحي".



وختم الخوري مؤكدا ان العاقورة ستكون من اهتماماته "خصوصا لناحية تحسين البنى التحتية".