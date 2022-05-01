الراعي: لا يجوز أن تمرّ فاجعة طرابلس كأنّها حدث عابر

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دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المواطنين الى الاقتراع الكثيف، لافتاً الى أن واجب اللبنانيين ان يستفيدوا من الاستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم اي لبنان يريدون.



الراعي وخلال قداس احتفالي بمناسبة عيد سيدة لبنان في حريصا، اعتبر أن "خطط التعافي ومشاريع الإصلاح تبقى عديمة الفائدة في أجواء يسودها الحقد العارم ومفعول الانتخابات النيابية المقبلة والرئاسية يظل محدود التأثير الايجابي ما لم ترافقها روح الوئام والمحبة".



وشدد على ان "لا يجوز أن تمرّ فاجعة طرابلس كأنّها حدث عابر أو أن يحاول البعض طيّ صفحاتها كما يحاولون طي صفحة مرفأ بيروت وانفجار التليل".



وسأل الراعي: "أيّ قضية أو أزمة تُحلّ بالأحقاد؟ والخطورة أن الأحقاد تنتقل بالتبعيّة من القيادات إلى الجماهير العمياء".



واضاف: "مطلوب تهدئة جبهة الجنوب من أجل إستئناف المحادثات مع إسرائيل وأولويتنا هي تثبيت كيان لبنان وأمنه القومي كي يقدر على إجراء الاستحقاقات الدستوريّة ونجدّد دعوة المواطنين إلى الاقتراع الكثيف كي يستعيدوا القرار ممّن عرّضوا هوية لبنان للتزوير ووضعوا أيديهم على المؤسسات ويقرّروا مصيرهم".



وتابع: "التضحية بودائع الناس ليست قدراً لا مفرّ منه إنّما هناك حلول".