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سيمون ابي رميا في لقاء مع رفاق النضال في الحرس القديم

1
MAY
2022
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التقى النائب سيمون ابي رميا مناضلي الحرس القديم في جولة في سوق جبيل حيث كانت كلمة له اشار فيها الى نضالات الأمس واليوم، من التحرير الى جانب العماد ميشال عون وصولا لمعركة التحرر المستمرة ضد المنظومة الفاسدة. وأكد ابي رميا ان التيار سيعود بأكبر كتلة نيابية.


وكانت كلمة لمنسق هيئة قضاء جبيل جيسكار لحود حذر فيها من الثورة الكاذبة داعيا للتمييز بينها وبين ثورة التياريين الصادقة، فيما لفت منسق هيئة عمشيت مارك حويك الى مبادئ مدرسة ميشال عون النضالية.
وتشارك ابي رميا مع المناضلين لقمة محبة في خان جبيل مستذكرا "خبز وملح النضال"

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