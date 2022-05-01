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تفاصيل الطقس لبداية الاسبوع

1
MAY
2022
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يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم وغدا نتيجة انكفاء الكتل الحارة من فوق منطقتنا مع انحسار نسبي لموجة الغبار قبل ان تشتد غدا بعد الظهر خصوصاً يوم الثلاثاء ويتحول الطقس من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا.

 

طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٥ درجة بقاعا، بين ١٢ و٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و٢٣ درجة.
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب على الحبال
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين٧٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة


٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

 

 

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

- الاثنين: طقس معتدل غائم جزئياً ويتكاثر الغبار بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٨ و٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

 

- الثلاثاء: طقس حار وجاف ومغبر جدا فيما الجو غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا وفي الداخل.

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