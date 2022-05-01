الرئيس عون مهنّئاً العمّال في عيدهم: عهدي لكم مواصلة العمل

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمال اللبنانيين في يوم عيدهم ، وعاهدهم مواصلة العمل " كي ينتقل اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعي الى منتج يجذر ابناء الوطن في ارضهم ".



وقال الرئيس عون في كلمة لمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الاحد:

"من قلب الظروف الصعبة التي نعاني منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبناني، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف. وعهدي للبنانيين والعمال منهم ، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجمة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة ألأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في ارضهم كما في طموحات مستقبل واعد."