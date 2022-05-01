انتخابات 2022 - جعجع وخالد الضاهر يفتعلان!

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أفاد تقرير أمني أن تحالف القوات اللبنانية والنائب السابق خالد الضاهر كانا وراء تحريك بعض الصبية للتشويش على زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عكار، بغرض الحدّ من المشاركة في اللقاء الإنتخابي وصولا الى إلغائه.



وقالت مصادر سياسية رفيعة إن هذا الأمر تجلى مباشرة عقب أعمال الإخلال بالأمن التي حصلت قرب مكان اللقاء في رحبة، حين سارع رئيس حزب القوات سمير جعجع الى استثمار التوتير والتهديد الذي حصل وقطع الطرق وتكسير السيارات ورميها بالحجارة، للتصويب على باسيل وتصوير أبناء المنطقة على أنهم مناهضون للزيارة.

وتوقّعت المصادر أن تعاود معراب السيناريو نفسه في جولة باسيل المقبلة في البقاع.