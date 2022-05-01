تعميم سعودي للفعاليات السنية

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علمت صحيفة «الديار» من مصادر مطلعة ان قيادة المستقبل بتوجيهات من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اكدت الاستمرار على موقفها المعلن من الانتخابات، وعممت على محازبيها وانصارها الالتزام بهذا القرار من دون الانجرار الى مشاكل او اشكالات في الشارع، خصوصا بعد حصول احتكاكات محدودة بسبب الخلاف على تعليق الصور وتمزيق بعضها.



ووفقا للمعلومات فان نوعا من التعميم السعودي قد ابلغ بعد عودة السفير البخاري قبل ان يسافر الى بلاده من جديد الى مرجعيات وفعاليات سنيّة يحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع، ولكن السفير السعودي تجنب علنا الوقوف الى جانب هذه اللائحة او تلك، رغم ملاحظة العلاقة المتنامية مع الرئيس فؤاد السنيورة المتحالف مع «القوات اللبنانية».