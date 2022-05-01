عناوين الصحف ليوم الأحد 1 أيار 2022

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النهار: بين عكار وقرطبا وجزين: ارتفاع الحمى الانتخابية

الديار: اكتملت خطة تأمين الانتخابات.. وميقاتي يجدد الدعوة للمشاركة ويلتزم الحياد

السنيورة يرفع وتيرة تحدّي قرار الحريري بعد تعميم البخاري لعدم المقاطعة

ملف النازحين على رأس الاولويات بعد الانتخابات والموقف الدولي غير مشجع

الأنباء الكويتية: «القوات اللبنانية» ترد على تهديدات «حزب الله» لمرشحي لوائحها

طيف «الرئاسة» وراء تباعد عون وباسيل عن بري وميقاتي و«الداخلية» تؤكد جهوزيتها للانتخابات وتمنع التجمعات

الشرق الأوسط: إنجاز الانتخابات يُدخل لبنان في أزمة حكومية... ولاحقاً رئاسية

الوطن السورية: وزير العدل لـ«الوطن»: مصالحة وطنية شاملة وأهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يمنح عفواً عاماً عن جميع الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى الوفاة