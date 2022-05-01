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إنتخابات 2022- الديار: ميقاتي: للاقبال على الاقتراع

1
MAY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عشية الانتخابات نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه انه الى جانب متابعته واهتمامه بالعديد من القضايا والملفات المفتوحة، اخذ يولي هذا الاستحقاق اهتماما استثنائيا لتحقيق الوعد الذي قطعته حكومته باجراء الانتخابات في موعدها.

 

وركز ميقاتي امام زواره على عدد من العناصر الاساسية ومنها «اجراء الانتخابات في اجواء من الحرية الكاملة لتوفير المناخ الملائم للناخبين من اجل المشاركة في هذا الاستحقاق».


وشدد على «ان الحكومة حريصة على اجراء هذه العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية، وهي على مسافة واحدة من الجميع».

 

واكد ميقاتي على «اهمية وضرورة الاقبال على صناديق الاقتراع»، معتبرا «ان هذا الامر مهم لايصال من يرغب الناس بايصاله الى الندوة النيابية، بدلا من اخذ المواقف السلبية من الاستحقاق الانتخابي الذي يخص جميع اللبنانيين ويشكل استحقاقاً اساسياً».

 

ويعكس كلام رئيس الحكومة امام زواره، كما علمت «الديار»، موقفه الذي اعلنه سابقا والذي دعا من خلاله الى المشاركة في الانتخابات. كما يعكس دعوة واضحة الى هذه المشاركة في العملية الانتخابية قبل ايام من فتح صناديق الاقتراع.



وحرصت مصادر مقربة منه على التأكيد بان هذا الموقف هو موقف عام ولا يتعلق بفئة دون اخرى من اللبنانيين.

الديار
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