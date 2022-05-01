living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الديار: بعد 15 أيار... تأسيس تحالف نيابي لمكوّنات 8 آذار... فراق شامل لقوى "14 آذار"

1
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار:

يعتبر حزب الله أنّ الواقع الانتخابي يتطلب توافقاً بين الحلفاء السابقين، الذين يدورون في فلك الممانعة، وهذا الامر يتطلب مرحلة جديدة تنهي كل تلك الخلافات، لانّ التوافق في الانتظار والانقسامات لن تفيد، بل ستساهم في تقليص اعداد الكتل، والافضل تأسيس تحالف نيابي واسع، قادر على تحقيق ما يتوقون اليه كمجموعة في المجلس.


وفي الجهة المقابلة وتحديداً على ضفة فريق 14 آذار، فالاحباط والتشتت ينتشران في صفوفه منذ سنوات، لان اركانه خذلوا جمهورهم من خلال عدم إتخاذهم القرار السياسي الصائب في العديد من المسائل، وإزاء هذا الواقع يبدي مناصرو هذا الفريق إستياءهم الشديد مما يجري على الساحة السياسية، سائلين ما الذي يجري؟، اذ لم نعد نفهم على القيادات المعارضة التي كانت ضمن محور 14 آذار، واين الوفاء للمبادئ والثوابت؟.

 

ويعتبر المناصرون أنّ الفراق الشامل لقوى 14 آذار سيسجّل قريباً جداً، اي بعد منتصف ايار المقبل، لانّ»القوات» و»الاشتراكي» يتجهان نحو علاقة سياسية اقل من عادية، بعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيجمعهما لفترة محدّدة عنوانها «المصلحة تقتضي»،وهذه المصلحة لن يكتب لها الاستمرار قريباً، لانّ الكيمياء السياسية لم تتواجد جدياً بين معراب والمختارة في اي مرة، بل كانت تتأرجح دائماً من دون اي خطى ثابتة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout