إنتخابات 2022- الديار: بعد 15 أيار... تأسيس تحالف نيابي لمكوّنات 8 آذار... فراق شامل لقوى "14 آذار"

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بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار:

يعتبر حزب الله أنّ الواقع الانتخابي يتطلب توافقاً بين الحلفاء السابقين، الذين يدورون في فلك الممانعة، وهذا الامر يتطلب مرحلة جديدة تنهي كل تلك الخلافات، لانّ التوافق في الانتظار والانقسامات لن تفيد، بل ستساهم في تقليص اعداد الكتل، والافضل تأسيس تحالف نيابي واسع، قادر على تحقيق ما يتوقون اليه كمجموعة في المجلس.



وفي الجهة المقابلة وتحديداً على ضفة فريق 14 آذار، فالاحباط والتشتت ينتشران في صفوفه منذ سنوات، لان اركانه خذلوا جمهورهم من خلال عدم إتخاذهم القرار السياسي الصائب في العديد من المسائل، وإزاء هذا الواقع يبدي مناصرو هذا الفريق إستياءهم الشديد مما يجري على الساحة السياسية، سائلين ما الذي يجري؟، اذ لم نعد نفهم على القيادات المعارضة التي كانت ضمن محور 14 آذار، واين الوفاء للمبادئ والثوابت؟.

ويعتبر المناصرون أنّ الفراق الشامل لقوى 14 آذار سيسجّل قريباً جداً، اي بعد منتصف ايار المقبل، لانّ»القوات» و»الاشتراكي» يتجهان نحو علاقة سياسية اقل من عادية، بعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيجمعهما لفترة محدّدة عنوانها «المصلحة تقتضي»،وهذه المصلحة لن يكتب لها الاستمرار قريباً، لانّ الكيمياء السياسية لم تتواجد جدياً بين معراب والمختارة في اي مرة، بل كانت تتأرجح دائماً من دون اي خطى ثابتة.