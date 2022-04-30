الوزير نصار ضيف دير القمر

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دير القمر اليوم كانت على موعد مع معالي وزير السياحة المهندس وليد نصار في اطار زياراته الى البلدات اللبنانية تشجيعًا للسياحة الداخلية والخارجية من كل انحاء العالم وقد التقى خلال جولته النائب د فريد البستاني في ديوان القمر في دارته ودار الحديث عن اهمية السياحة التي تشغّل العجلة الاقتصادية وتنعش المنطقة.

ثم زار الوزير والوفد المرافق و الدكتور فريد البستاني تلة نصب الصليب ومزار 'حمل الله 'الذي يعود تاريخ تشييده الى سنوات عديدة وبعدها توجه الى ساحة الميدان في دير القمر وزار متحف ماري باز، وجامع الأمير فخر الدين المعني الاول، وكنيسة سيدة التلة العجائبية، ومبنى البلدية التراثي، كما تجوّل في الأحياء القديمة المجاورة للساحة.