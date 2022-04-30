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رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين رداً على جعجع: لعدم إدخال بلدية جزين والإتحاد في البازارات الإنتخابية

30
APRIL
2022
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صدر عن رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين-عين مجدلين خليل حرفوش البيان التالي:
لقد تفاجأنا بكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية في حفل إطلاق لائحة القوات في جزين، عندما قال أين إنجازات بلدية جزين وإتحاد البلديات وذلك في مركز Jezzine Hub التابع لبلدية جزين والتي قدّمته لإطلاق اللائحة انطلاقاً من انفتاحها المشهود له.
إن مجرد الدخول إلى منطقة جزين يمكن للمرء أن يلاحظ أنها منطقة متمايزة ومتطورة من ناحية البنى التحتية والنظافة العامة وجمع وإدارة ومعالجة النفايات وحماية الغابات والطبيعة والمشاريع الإنمائية والزراعية والسياحية وذلك بفضل عمل ونشاط الإتحاد والبلديات و لسنا هنا بوارد تعداد المشاريع لكننا نطلب من الدكتور جعجع توجيه السؤال الى ممثليه في البلدية والإتحاد وأعتقد أنهم سوف يعطونه الجواب الشافي.
أخيراً نطلب من جميع الأحزاب والمرشحين عدم إدخال البلدية والإتحاد في بازاراتهم الإنتخابية ونحن سوف نبقى كما كنا دائماً رمزاً للانفتاح وخدمة جميع المواطنين مهما كان إنتماؤهم السياسي.

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