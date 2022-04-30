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مروّج مخدرات وصديقه في قبضة قوى الأمن

30
APRIL
2022
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صدر عن المديرية العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالـي:
 
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط عمليات ترويج المخدرات في منطقة الحازمية.
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت إلى تحديد هوية المروّج، ويدعى:
 
ر. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)
 
بتاريخ 21-4-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض عليه في محلة الدكوانة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “انفينيتي”. بتفتيشه والآلية تم ضبط كمية من مادتي الكوكايين والكريستال موضبة ومعدة للترويج، مبلغ مالي و/3/ هواتف خليوية.
 
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات لحسابه الخاص لعدد من الزبائن، وأنه ينشط بهذه العمليات من داخل شقة صديقه في محلة الحازمية.
 
بتاريخ 22-4-2022، داهمت إحدى دوريات الشعبة هذه الشقة وأوقفت في داخلها مالكها، ويدعى:
 
أ. ش. (مواليد عام 1969، لبناني)، وبتفتيشها عثر على كمية من مادة الكريستال، عدد من حبوب الترامال، عبوة زجاجية نوع “Ketax”.
بالتحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدرات، والاستحصال عليها من المروّج (ر. ج.)، وأنه على علم بقيام الأخير بترويج المخدرات في مكان إقامته.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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